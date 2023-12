Crisi M.M.Packaging, il vertice . Presidio in piazza XX Settembre

Oggi alle 13.30, nella sede della Prefettura, in piazza del Popolo, a Ravenna, alla presenza del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa si terrà un incontro sulle prospettive produttive e occupazionali della filiale cervese della società M.M. Packaging Italy Srl.

Sempre oggi Slc Cgil e Uilcom Uil e le Rsu aziendali e tutti i lavoratori e le lavoratrici della sede cervese organizzano un presidio in piazza XX Settembre a Ravenna, alle 13, per sostenere la delegazione sindacale che incontrerà azienda e istituzioni al tavolo sulla vertenza in atto, per tutelare l’occupazione e, più nell’immediato, per sollecitare un improrogabile chiarimento sul trattamento economico in assenza di ammortizzatori sociali, scaduti oramai lo scorso 19 novembre.