Da domani in mostra l’arte ucraina

L’arte come terapia, anche per le donne ucraine che hanno vissuto l’esperienza dell’invasione russa e che sono fuggite dal loro paese. Inaugura domani alle 17.30 nella sala espositiva di vicolo degli Ariani 4/a la mostra ‘Azzurro giallo è verde speranza’, organizzata dall’associazione Malva - Ucraini di Ravenna in collaborazione con il Comune. Otto donne ucraine espongono i dipinti cui hanno dato vita nel corso degli ultimi mesi: per alcune di loro si è trattato di vera e propria arte-terapia, pensata per superare i traumi vissuti in Ucraina. "La mostra vuole ricordare il secondo anniversario dell’invasione – spiega l’associazione Malva –, ed evidenziare come l’arte abbia aiutato gli ucraini a trovare le forze e la speranza per affrontarla. L’esposizione unisce otto artiste ucraine: alcune di loro abitano a Ravenna da anni, altre vi sono giunte come rifugiate proprio per salvarsi dagli orrori della feroce aggressione russa". Alcuni dei dipinti hanno avuto una storia espositiva travagliata: è il caso delle tele della 39enne Valeriya Pershyna, che l’anno scorso furono rimosse dal centro sociale Il Portoncino dopo essere state esposte per appena due giorni. Il motivo fu spiegato con la durezza dei temi trattatati da Pershyna, che nelle sue tele aveva ritratto ad esempio una madre priva di vita fra le macerie della sua abitazione. Il dipinto più controverso era stato tuttavia un altro, e cioè quello che vedeva raffigurato Vladimir Putin ucciso da una giovane donna con un colpo di coltello alla gola: tela finita al centro della polemica, anche politica, che si è preferito non esporre alla mostra che inaugurerà domani. Le opere rimarranno in mostra fino al 18 febbraio.

f.d.