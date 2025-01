Dal 14 gennaio nove incontri gratuiti per gestire lo stress

L’Ausl della Romagna, in collaborazione con il Comune di Russi, propone il ciclo di incontri Insieme per ritrovare il benessere, dedicato alla gestione dello stress. Rivolto a persone maggiorenni, il percorso si concentra sull’affrontare i cambiamenti della vita, offrendo uno spazio di condivisione per sviluppare flessibilità e consapevolezza.

Guidati dalla psicologa Maria Grazia Attrice, gli incontri si svolgeranno settimanalmente presso la Biblioteca comunale di Russi, dal 14 gennaio all’11 marzo 2025, ogni martedì dalle 14.30 alle 17. Si comincia con un’introduzione alla mindfulness, una pratica sempre più riconosciuta per i suoi benefici nella gestione dello stress. A seguire, si esploreranno temi come il rapporto tra essere e fare, le risposte allo stress e le dinamiche delle comunicazioni difficili. Non mancheranno momenti di riflessione profonda, come la “Giornata del silenzio”, e incontri focalizzati su come prendersi cura di sé e mantenere nel tempo gli strumenti appresi.

La partecipazione è gratuita, per un massimo di 15 persone, previa selezione tramite colloquio. Per informazioni, è possibile contattare il proprio medico di Medicina generale o scrivere a mariagrazia.attrice@auslromagna.it. Un’occasione preziosa per ritrovare equilibrio e serenità.