Dal nonno ai nipoti: generazioni di gommisti

Dopo oltre 50 anni è un vero e proprio passaggio di consegne generazionale, quello che avviene a Cotignola tra Silvio Dominici e i due nipoti Lorenzo e Federico Mazzoni, nella conduzione della storica attività di gommista e dell’annesso centro revisione. Dominici aveva iniziato il suo lavoro di gommista sul finire del 1969 con una piccola officina al centro del paese, spostandosi poi nei primi anni ’90 nella sede attuale in via Lungo Senio del fronte. In qualche modo si può dire che per tutto questo tempo, lui e le sue gomme, siano stati anche testimoni della grande diffusione della motorizzazione nella Bassa Romagna. Dopo tanti anni però è arrivato il momento di lasciare le redini dell’attività ai due nipoti ventenni, giovani, ma ormai con sufficiente esperienza per affrontare questa impegnativa conduzione. "Io e mio fratello – spiega Lorenzo Mazzoni – siamo ansiosi di iniziare perché questa professione ci appassiona tanto e vogliamo farlo nel modo giusto. Negli ultimi anni anche il lavoro del gommista è profondamente cambiato, lasciando spazio alla tecnologia e all’elettronica che ci aiutano più che in passato, e noi vogliamo interpretare questo cambiamento, offrendo un servizio sempre migliore alla nostra clientela". ’Mazzoni Gomme’ dispone anche di un avviato Centro revisione che offre un servizio completo sullo stato della macchina, in più la nuova conduzione si presenta con un occhio molto attento al servizio on line rivolto ai clienti per ciò che riguarda i preventivi rapidi, la ricerca dei bonus e delle ‘scontistiche’ per fidelizzare la clientela. "Il nostro obiettivo – sottolinea Federico Mazzoni – è quello di portare avanti l’azienda di famiglia e se possibile di ingrandirla. Posso dire che l’entusiasmo è tanto perché credo che la passione per questo lavoro sia nel nostro Dna da più di mezzo secolo. Vogliamo offrire un’assistenza al passo con i tempi e sappiamo di avere le carte in regola per saperlo fare bene".

Non accade sempre che due ragazzi ventenni desiderino abbracciare con tanto entusiasmo un’attività impegnativa come quella in cui a breve ci cimenteranno in prima persona, ma evidentemente la passione per le gomme loro devono averla respirata fin da bambini, quando giocavano nell’officina del nonno. "Io – conclude Silvio Dominici – sono molto orgoglioso di loro che si apprestano a portare avanti questa tradizione di famiglia e sono sicuro che sapranno anche migliorarla e ingrandirla".

Daniele Filippi