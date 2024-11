Deruba i ‘mostri’ di Halloween e va contro i vigili

Ha approfittato della serata di Halloween per intrufolarsi tra mostri, streghe e fantasmi ma quando quell’uomo corpulento è stato visto mettere le mani tra borse e portafogli, da cui sono spariti circa 150 euro in contanti, qualcuno si è insospettito. Dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Cervia, è stato lanciato l’allarme a una pattuglia di vigili urbani contro i quali l’uomo si è scagliato procurando lesioni a un agente, finché non è stato arrestato dopo essere stato bloccato con lo spray al peperoncino. Rapina impropria, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di un coltello e violazione della misura dell’obbligo di dimora nella provincia di residenza nelle ore serali sono i reati di cui doveva rispondere ieri mattina in tribunale a Ravenna il protagonista dell’episodio: un 45enne residente a Cesenatico con svariati precedenti penali, difeso di fiducia dall’avvocato Massimo Bissi del Foro di Ferrara.

Tutto è iniziato intorno alle 18 del 31 ottobre quando in piazza Garibaldi a Cervia erano in programma una serie di eventi in occasione della serata di Halloween. Ad animarli un gruppo di ragazzi a cui era stato assegnato un locale di un edificio adibito a spogliatoio. Qui i figuranti avevano lasciato gli effetti personali tra cui borse e portafogli con denaro contante. Il 45enne, approfittando della porta aperta, si è intrufolato e secondo l’accusa ha portato via 115 euro da un portafoglio e 40 da un altro. Uno dei proprietari però lo ha notato e si è rivolto a lui per fermarlo. A quel punto il 45enne lo ha spinto ed è scappato verso un vicino kebab. Lì però è stato raggiunto dai proprietari del denaro rubato, che nel frattempo hanno intercettato una pattuglia della Polizia locale di Cervia Milano Marittima, guidata dal comandante Giorgio Benvenuti. Gli agenti sono prontamente intervenuti ma sono stati aggrediti dal 45enne che avrebbe anche scagliato loro contro una bicicletta. A quel punto si è innescata una colluttazione con un vigile che ha riportato una contusione guaribile in una settimana, che si è conclusa con l’arresto dell’uomo bloccato con lo spray al peperoncino.

Ieri mattina in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, il 45enne ha fornito un racconto dell’accaduto secondo il quale si sarebbe trovato per caso all’interno dell’edificio adibito a spogliatoio dei figuranti di Halloween e, quando uno dei proprietari gli ha fatto notare che mancavano dei soldi dal portafoglio, è scappato verso un vicino kebab. Quando però il proprietario del portafoglio lo ha rintracciato ha continuato a scappare finché non si è trovato di fronte due agenti della Polizia locale che lo hanno fermato con lo spray al peperoncino. Sulla bicicletta ha spiegato di non averla lanciata ma di essere scivolato contro di essa. Fatto sta che in quel momento l’uomo non sarebbe dovuto essere lì, avendo l’obbligo di dimora nella provincia di Forlì-Cesena dalle 17 alle 21: su questo il 45enne ha detto di essere convinto di poter andare a Cervia. Il vpo Fabiani, oltre alla convalida dell’arresto, ha chiesto la misura dei domiciliari con il braccialetto elettronico visti i gravi indizi di colpevolezza e i precedenti penali, misura accolta dal giudice Farinella.

