’Digitale facile’, un aiuto per usare internet e lo Spid

Prosegue il progetto Digitale facile, con l’attività nei punti di facilitazione, ovvero gli sportelli di erogazione di servizi dotati di una sede fisica con la presenza di un facilitatore che ha il compito di accompagnare i cittadini nell’utilizzo di internet, delle tecnologie, dei dispositivi e dei servizi pubblici digitali. Chiunque può prendere un appuntamento e prenotare un incontro gratuito in uno dei punti di facilitazione, oltre a richiedere di partecipare a corsi di formazione su specifiche tematiche.

Questi sportelli offrono supporto per attività più generiche, come la gestione delle email e della pec, la possibilità di fare segnalazioni o reclami online e prenotare appuntamenti, fino a servizi più specifici legati a piattaforme come l’attivazione dello Spid, effettuare un pagamento online, la stampa di certificati anagrafici o la prenotazione della carta d’identità elettronica.

Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 0544/482482 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure al numero verde regionale 800 141 147, o accedere direttamente al sito di prenotazione affluences https://affluences.com/digitale-facile-ravenna.