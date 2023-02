Digitale, un aiuto per gli anziani

Sportelli digitali per aiutare i più anziani e chi ha meno dimestichezza con le tecnologie a raggiungere i servizi del Comune e dell’Unione della Romagna faentina. Sono quelli che entreranno in forze a breve grazie ai volontari del Servizio civile, che metteranno le loro competenze a disposizione di tutti coloro che trovano difficoltà nell’accesso ai servizi online. Gli ’Sportelli [email protected]’, questo il nome dell’iniziativa, aiuteranno i cittadini ad accedere a servizi quali l’identità digitale messa a disposizione dallo Spid, i form per i pagamenti elettronici e gli altri servizi pubblici che oggi richiedono l’utilizzo di computer e connessioni. Gli sportelli vedranno impiegati sei giovani impegnati nel periodo di volontariato retribuito del Servizio civile universale: nati dopo il 2000 che dalle loro postazioni potranno trasmettere le loro competenze a coloro che si rivolgeranno al servizio per avere delucidazioni sulle varie pratiche burocratiche che vedono i cittadini interagire con gli uffici del Comune o dell’Unione della Romagna faentina.

Il progetto è finanziato attraverso i fondi Pnrr dedicati all’agenda digitale e alla diffusione delle competenze informatiche di base fra la popolazione.