Domani colazioni al Rione Giallo

È pienamente operativa la nuova sede dello Spazio adolescenza UFO – Universo Fuori Onda- inaugurata al piano terra del complesso degli ex Salesiani di via San Giovanni Bosco 1 a Faenza. UFO è uno spazio di ascolto e di confronto gratuito per gli adolescenti e le loro famiglie, nato poco più di un anno fa dalla collaborazione tra l’Unione della Romagna Faentina e AUSL della Romagna. UFO ha recentemente attivato una collaborazione con il Rione Giallo, che ha ospitato il laboratorio Young Lab dal titolo “Apprendista barista”, durante il quale un gruppo di ragazzi e ragazze, guidato da un barista esperto e da una educatrice, ha appreso le preparazioni fondamentali del bar. Domani nella sede rionale di via Bondiolo 85, dalle 8.30 alle 12, i ragazzi che hanno seguito il corso prepareranno e serviranno la colazione.