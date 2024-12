Domani test IT-Alert sui cellulari

Domani, mercoledì 11 dicembre avrà luogo nel territorio del comune di Ravenna, una nuova sperimentazione di IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale, che una volta a regime, diramerà ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

La simulazione riguarderà il collasso della diga di Ridracoli e verrà inviato un messaggio a tutti i telefoni cellulari che si troveranno o transiteranno nell’area del comune di Ravenna. Nel testo della notifica che arriverà sui telefoni cellulari verrà chiaramente riportato che si tratta di un messaggio di test. Chi riceverà il messaggio di test non dovrà preoccuparsi di nulla tranne che di leggere il messaggio.