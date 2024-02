’Don Chisciotte ad Ardere’ al via Prima Chiamata Pubblica per "Don Chisciotte ad Ardere" al Teatro Rasi, opera in fieri 2024 di Martinelli e Montanari, con la partecipazione dei cittadini. Co-prodotto da Albe / Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri. Incontro con Marelli e Baglivi per approfondire il legame tra teatro e cinema. Ingresso libero. Per informazioni contattare Ravenna Teatro.