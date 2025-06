Donato un microscopio digitale Ocus ad Anatomia Patologica

Donato un microscopio digitale Ocus alla Unità ospedaliera Anatomia Patologica dell’Ospedale di Ravenna. La cerimonia di consegna si è svolta ieri al “Santa Maria delle Croci”; si tratta di strumento che rappresenta un importante passo avanti per l’attività diagnostica sul territorio. Il microscopio, donato dal Rotary Club Faenza con la partecipazione di Rotaract Faenza, BCC ravennate forlivese e imolese, Associazione “Fiori d’Acciaio” e notaio Paolo Castellari, consentirà di migliorare sensibilmente le attività di citoassistenza che la struttura svolge settimanalmente presso il presidio ospedaliero di Ravenna e, con cadenza mensile, anche presso i presidi ospedalieri di Faenza e Lugo. Grazie alla tecnologia del sistema Ocus, sarà possibile scansionare i vetrini allestiti in loco dal personale infermieristico di Radiologia ed Endocrinologia, rendendoli immediatamente visibili al dirigente biologo o medico di Anatomia Patologica direttamente dalla sua postazione di lavoro. Il sindaco Alessandro Barattoni ha visitato i reparti di Pediatria e Oncologia: "Questo per rendermi conto di persona dello stato dei locali e dei servizi. Ho incontrato primari e personale".