’Donne digitali’ Al via i corsi Iscom

Partiranno a breve i corsi gratuiti ’Donne digitali: competenze per l’occupabilità e l’adattabilità’, organizzati da Iscom E.R. Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna. Sono riservati alle donne residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, che vogliono acquisire conoscenze, competenze e abilità per progettare e sviluppare contenuti digitali. I corsi, che si svolgeranno in presenza e in videoconferenza, si articolano su vari livelli a scelta in base alle competenze che si vorranno acquisire e tratteranno le seguenti tematiche: Navigare nel WEB, Comunicare “digitalmente”, Content Creator, Cyber Sicurezza e Digital problem solving. La durata dei singoli percorsi è stata definita tenendo conto delle competenze in ingresso, il livello base è di 16 o 32 ore a seconda del progetto. Al termine verrà rilasciato attestato. Per info: Roberta Giavara Tel. 0544-515640 [email protected] Iscrizioni tramite sito www.iscomer.it