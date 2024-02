Due vini affinati in mare tra i migliori del mondo

Due vini della Tenuta del Paguro della Romagna, Squilla Mantis e Mare Urchin, sono stati selezionati tra i 16 migliori vini italiani nella ’The World’s Best Sommeliers’ Selection (Wbss) del 2024. La Tenuta del Paguro - si legge in una nota - è pioniere dei vini subacquei. L’affinamento in mare è ciò che distingue le sue creazioni. Le bottiglie riposano per mesi sul fondo dell’Adriatico, dove le particolari condizioni microclimatiche conferiscono al vino caratteristiche organolettiche uniche. Il risultato sono vini come lo Squilla Mantis, Albana di Romagna Docg dal colore giallo oro con riflessi verdognoli, e il Mare Urchin, spumante metodo classico vendemmia 2012 che prima di affrontare l’affinamento subacqueo ha trascorso

100 mesi in affinamento sui lieviti. La selezione dei vini è stata curata da un panel con i 30 migliori sommelier del mondo, secondo William Reed. Il riconoscimento attribuito, è un tributo all’impegno costante dell’azienda nella ricerca della qualità e dell’innovazione, ha sottolineato Gianluca Grilli, fondatore della Tenuta del Paguro.