Esposito (FdI):: "Intervenire su strade e marciapiedi"

Question time di Renato Esposito, capogruppo di Fratelli d’Italia: "L’assoluta mancanza di manutenzione stradale ha reso ormai impercorribili tantissime strade e marciapiedi della nostra città, con grave disagio soprattutto per anziani, disabili e di chi debba girare con bambini e carrozzine. La richiesta di interventi urgenti fatta dal sottoscritto e dall’opposizione tutta in più occasioni è caduta nel vuoto dell’inerzia e dell’incapacità amministrativa. Si chiede al sindaco facente funzione e all’assessore competente di intervenire per sistemare strade, marciapiedi e piazze non solo del centro storico ma anche delle località periferiche ormai abbandonate a se stesse".