Faenz’a Danza in aiuto di Cosmohelp

Torna sabato 9 novembre al teatro Masini di Faenza la collaborazione tra l’associazione Cosmohelp e la Scuola Faenz’a Danza per ’Suite from Alice in Wonderland’, uno spettacolo di beneficenza ispirato al romanzo di Lewis Carrol ’Alice’s adventures in Wonderland’, ovvero ’Alice nel paese delle meraviglie’. "Quando proponiamo una storia vogliamo mandare un messaggio – dice Federica Zani, direttrice della Scuola Faenz’a Danza – abbiamo scelto un romanzo di crescita, che parla di cambiamento, rappresentato dall’alternarsi di Alice piccola e grande; è presente il tema del sognare l’impossibile, perché tutto dipende dal modo di rapportarsi alla vita, agli eventi e ai cambiamenti: attraverso i vari personaggi che Alice incontra riesce a interrogarsi sulla sua persona per poi decidere chi è; nella nostra scuola abbiamo allievi dai quattro anni in su ed è bello che attraverso il loro percorso e lavoro abbiano la possibilità di aiutare altri bambini a compiere il percorso di Alice, cioè a crescere". Infatti, gli alunni e gli insegnanti di Faenz’a Danza si esibiranno in uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Cosmohelp, che da 20 anni si occupa di creare opportunità di cure in Italia per bambini affetti da gravi patologie non affrontabili nei paesi di origine.

"In particolare quest’anno gli introiti saranno devoluti alla cura di due minori del Marocco - dice il dottor Franco Laghi, presidente di Cosmohelp - una bimba di sei anni, Rokhaya e Jlilim di due anni e mezzo, entrambi sottoposti a delicati interventi presso la Chirurgia pediatrica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna". La prevendita dei biglietti è partita il 21 ottobre ed è ancora possibile acquistarli presso la scuola Faenz’a Danza in Via Santa Maria dell’Angelo 25 a Faenza tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 (escluso giovedì, sabato, domenica) oppure il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle ore 18.30. L’ingresso prevede un contributo di euro 13 per gli adulti e di euro 7 per i bambini (dai 4 ai 12 anni).

Caterina Penazzi