Federeventi Ascom: "Turismo, proseguire su questa linea"

Federeventi Ascom Cervia si complimenta con l’amministrazione comunale, gli operatori economici e tutti coloro i quali collaborano per i grandi eventi che in questi mesi stanno caratterizzando il calendario dell’offerta della città. Il presidente di Federeventi Mattia Benzi: "Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita degli eventi di questi e dei prossimi mesi. È fondamentale per la città poter essere competitivi dal punto di vista dell’offerta del calendario degli eventi soprattutto dandogli un taglio trasversale in cui ciascuno possa trovare risposte ai propri piaceri. Sport, spettacolo, cultura, enogastronomia, eventi, discoteche ed anche le opportunità di divertimento offerte dalla spiaggia creano appeal per il turista che cerca sempre più il divertimento come valore aggiunto della sua vacanza a 360 gradi".