Fiumi: "Progetto Cervia non appoggia alcun candidato"

"Smentisco che l’associazione o la lista abbiano mai preso decisioni ufficiali di appoggio a qualsivoglia candidato. Da oltre tre anni Progetto Cervia ha terminato la sua attività e da circa un anno, la lista che io ho rappresentato per dieci anni tra consiglio comunale e giunta non è attiva.

Un gruppo di simpatizzanti ha preso “sua sponte”, la decisione di appoggiare la candidatura di Massimo Mazzolani, ma a loro nome e non per conto di Progetto Cervia che ribadisco non ha preso alcuna decisione ufficiale e formale in merito alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno", lo precisa Michele Fiumi in una nota dopo l’articolo pubblicato ieri dal Carlino. "Fa piacere che qualcuno voglia portare avanti le idee e i progetti sui quali sia come associazione che come lista ci siamo spesi e abbiamo fatto le nostre battaglie politiche. Devo purtroppo constatare che al di là delle benevole intenzioni di questi ex partecipanti all’associazione e alla lista, non trovo nei programmi dei candidati nè a destra né a sinistra, una impronta significativa di quanto prodotto dalla lista in questi anni per spingersi ad un appoggio ufficiale, almeno in questo momento. Vedremo in base allo sviluppo della campagna elettorale e dei temi".