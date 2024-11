Focus su ’La rivoluzione del segno’

In occasione della mostra “La rivoluzione del segno. La grafica delle avanguardie da Manet a Picasso”, il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo organizza una serie di eventi dedicati alla cultura del Novecento.

Si comincia domenica alle 16 con l’incontro “Da Goya a Picasso. Persistenza della figura nell’arte grafica” assieme a Marco Fagioli, per proseguire venerdì 8 alle 18 con “Il fotomontaggio tra le due guerre: arte, politica e società di massa”, relatrice Raffaella Biscioni e venerdì 22 , sempre alle 18, con “Il Dante delle avanguardie” in compagnia di Nicolò Maldina. In dicembre sono in programma gli ultimi due appuntamenti: venerdì 6, alle 18, “L’arte nella moda e la moda nell’arte” con Elisa Tosi Brandi e venerdì 20, di nuovo alle 18, “La musica dei Greci, i Greci in musica’. Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno al Museo Civico delle Cappuccine (via Vittorio Veneto 1/a, Bagnacavallo).