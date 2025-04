Madonna Greca, duecento fedeli in processione fino a Santa Maria in Porto

Erano da poco passate le 16 quando, ieri, l’effige della Madonna Greca ha raggiunto la testata della Darsena di città, al termine della processione in motonave lungo il Candiano. In banchina, sul lato sinistro, erano circa 200 i fedeli ad attendere la patrona di Ravenna e dei Lidi, prendendo parte alla processione verso la basilica di Santa Maria in Porto. Qui l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha celebrato la messa, segnata in lingua dei segni e accompagnata dal coro del conservatorio ‘Verdi’.

In testa alla processione c’era la croce in legno, subito dietro i Figli della Vergine Greca, al seguito Unitalsi, Santo Sepolcro e poi la Banda cittadina. Poi, svettava l’effige della Vergine, trasportata insieme a un cesto di fiori dai volontari della Protezione civile gruppo RC Mistral e dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. Al seguito, camminavano i ministri dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, tra cui l’arcivescovo Ghizzoni, e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale con l’assessora Federica Del Conte. A chiudere la processione i tantissimi fedeli accorsi in banchina per partecipare al rito: tante persone a piedi, e qualcuno in bici.

Lucia Bonatesta