Frontale tra auto in via Salara Statale

Incidente stradale ieri mattina alle 11.15 circa in via Salara Statale, nel territorio di Castiglione di Cervia. Stando a una prima ricostruzione, due automobili si sono scontrate frontalmente. Il primissimo bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite (sembra per fortuna che tutte abbiano riportato ’soltanto’ ferite di media gravità). L’impatto è avvenuto in mattinata tra una Seat Arona e una Polo Volkswagen. Sulla prima viaggiavano due donne e un uomo, sulla seconda un’altra donna. Tutti, come detto, avrebbero riportato ferite di media gravità. Non è chiaro cosa sia successo in via Salara Statale, certo è che le automobili hanno avuto un impatto frontale (non è escluso che uno dei due mezzi abbia invaso l’altra corsia). L’incidente in via Salara Statale è avvenuto all’altezza del distributore di benzina Tamoil. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il personale medico e i vigili del fuoco. Tutte e quattro le persone ferite sono state trasportate all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena; l’uomo (che guidava la Seat) è arrivato alla struttura con l’elimedica. La strada è stata chiusa oltre un’ora per effettuare i rilievi.