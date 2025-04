"Gestione del verde, manca la programmazione"

"La situazione, se protratta, rischia di compromettere il decoro urbano, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita". Lo scrive Nicola Tritto, segretario comunale di Forza Italia a Ravenna, partito che alle elezioni sostiene la candidatura di Nicola Grandi, in merito alla gestione del verde cittadino e lamentando "mancanza di programmazione e decoro assente".

"Aree verdi, parchi e aiuole presentano spesso erba alta e incolta, creando disagi per i fruitori e un’immagine di trascuratezza – prosegue Tritto –. Alberi e siepi necessitano di interventi regolari per garantire la sicurezza, la corretta crescita e l’estetica, interventi che appaiono carenti in molte zone, spesso si preferisce tagliare gli alberi, che non mostrano nessuna criticità. Le aiuole appaiono abbandonate, con piante secche o infestanti, vanificando il loro potenziale ornamentale".