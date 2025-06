Giovedì prossimo una videoconferenza sul credito

Confartigianato della provincia di Ravenna, in collaborazione con Artigiancredito, organizza il 19 giugno, dalle 11 alle 12, una videoconferenza in diretta per illustrare le opportunità del bando della CCIAA di Ferrara Ravenna per il sostegno dell’accesso al credito delle PMI, tramite la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese su finanziamenti garantiti da Confidi. Relatori saranno Enea Emiliani, responsabile servizio Credito e Incentivi di Confartigianato e Lorenzo Sbrizzi responsabile commerciale di Artigiancredito. La partecipazione alla videoconferenza è aperta a tutti gli imprenditori interessati. Il link è pubblicato su www.confartigianato.ra.it