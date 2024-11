I Bachi da Pietra al Cisim

I Bachi da Pietra, gruppo indie-rock tra i più conosciuti e stimati della scena underground e non solo, sarà questa sera sul palco del Cisim in viale Parini 48, a Lido Adriano. Ad aprire la serata ci sarà Alosi, cantautore, musicista e produttore. All’anagrafe Pietro Alessandro Alosi, classe 1985, nasce a Palermo. Fondatore del duo “Il Pan del Diavolo”, in cui è coautore, voce e chitarra, ha grande esperienza live sia col suddetto duo che come solista, Porta inoltre avanti da anni l’attività di coautore, produttore artistico e ingegnere di mix e mastering.

Arriviamo al piatto forte, i Bachi da Pietra. Ne fanno parte Giovanni Succi, ex Madrigali Magri, ad oggi attivo anche con il progetto solista, Bruno Dorella, ex Wolfango, attualmente Ronin, Sigillum S e OvO e, dal 2021, Marcello Batelli ex Il Teatro Degli Orrori, attualmente Non Voglio Che Clara.

’Accetta & continua’ è il loro ottavo album in studio, segna un’altra pietra miliare nel percorso evolutivo che fin dagli esordi caratterizza la band. Come sempre su musica e testi di Giovanni Succi e arrangiamenti del gruppo, il progetto prosegue il nuovo corso di Succi, dorella e Batelli: sono una band unica e non catalogabile nel panorama del rock italiano. Non è più necessaria la tessera per accedere allo spazio. Prevendite disponibili su Dice; Possessori di youngER card – sconto del 20%. Apertura porte alle 21, i live dalle 22. Biglietto unico 8 euro+ ddp in prevendita; 10 alla porta.

Info: 389-6697082