I pittori locali inaspettati. Da Moradei a Guaccimanni in ’Tra sogno e natura’

Ravenna si conferma città capace di sorprendere, con le sue relazioni con il resto del mondo, con l’intrecciarsi dei diversi linguaggi artistici. Fino al 20 luglio, a Palazzo Rasponi, si potrà visitare la mostra ‘Tra sogno e natura - Pittura a Ravenna tra ‘800 e ‘900. Da Moradei a Miserocchi fino a Guaccimanni passando per Don Chisciotte’, a cura di Paolo Trioschi e Giorgio Costa. In esposizione oltre settanta opere, alcune delle quali mai esposte in precedenza e relativa ad un periodo particolarmente felice per valore degli artisti e qualità pittorica, a partire dal grande dipinto Don Chisciotte di Domenico Miserocchi, potente immagine di relazione con l’atto finale della Trilogia ‘Don Chisciotte ad ardere’ realizzata da Albe-Ravenna Teatro per Ravenna Festival e che apre anche idealmente a questo percorso.

Il Don Chisciotte esposto in mostra è custodito in una collezione privata dopo essere stato intercettato sul mercato antiquario, e rappresenta un unicum nel percorso pittorico dell’autore, solitamente confinato al ritratto e alla pittura del paesaggio ravennate. In questo lavoro, infatti, non datato ma collocabile all’inizio del Novecento nel pieno della sua maturità e prima del decadimento psichico, mette in campo una inattesa conoscenza dell’opera letteraria di Cervantes. Tra gli altri protagonisti della pittura ravennate e romagnola tra fine ‘800 e primo ‘900, compaiono i fratelli Guaccimanni , Moradei e Torchi. L’esposizione include anche un prezioso nucleo grafico con acqueforti e litografie. La mostra è promossa dal Comune di Ravenna di Ravenna e MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna, in collaborazione con La Cassa di Ravenna, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, Ravenna Teatro, Ravenna Festival. Orari: martedì-venerdì:16 -19.30; sabato e domenica: 11-19.30, chiuso il lunedì. Info.: www.mar.ra.it.