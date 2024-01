Idem: "Non me ne capacito"

"In un momento come questo non ci sono parole". Comincia così la breve dichiarazione di Josefa Idem, ex canoista (è stata campionessa mondiale e olimpica) ed ex politica che Giulia Lavatura aveva indicato tra le sue referenze nel curriculum vitae.

"Ho conosciuto Giulia tanti anni fa, e in un momento in cui il marito lavorava all’estero le sono stata vicino – dichiara Idem –. Ogni tanto ci sentivamo, sapevo di alcuni problemi familiari, che però non avrei mai pensato potessero portare ad una tragedia di cui non riesco proprio a capacitarmi".

Un legame quindi che non si era interrotto quello tra le due donne. Quanto accaduto ha lasciato anche Idem senza parole, come tanti di quelli che hanno conosciuto Lavatura.