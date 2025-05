Il dibattito su Cau e Pronto soccorso

I Centri di assistenza e urgenza sono l’oggetto non identificato della campagna elettorale, l’elemento sul cui destino futuro le proposte dei candidati sindaco divergono maggiormente. Per il candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni occorre accelerare nella loro trasformazione in punti sanitari territoriali che vedano coinvolti in maniera diretta i medici di medicina generale. Il rivale di centrodestra Nicola Grandi, constatato il sostanziale fallimento dei Cau nello sgravare il Pronto soccorso dai suoi colossali volumi di accessi, suggerisce una direzione diversa: potenziare il Ps proprio perché possa fornire più risposte ai cittadini in tempi più brevi. Una direzione analoga è indicata anche da Alvaro Ancisi: concentrare gli investimenti sull’ospedale per farlo uscire dall’angolo cui secondo lui lo stanno confinando gli investimenti dell’Ausl sui nosocomi di Forlì, Cesena e Rimini.