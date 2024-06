Il nuovo Consiglio senza la Lega. Il segretario del partito si dimette

La Lega non entra in Consiglio comunale, così come Forza Italia, e il segretario cervese del partito si dimette. Giornata intensa per la politica a Cervia, dove Stefano Versari (foto) ha annunciato le proprie dimissioni da segretario della Lega sezione di Cervia. "Ritengo doveroso farlo, vista la sconfitta alle amministrative del centrodestra – scrive in una nota –. È stata una campagna estremamente impegnativa, fortunatamente accompagnata da Nicola Pompignoli e con la costante presenza di Jacopo Morrone, nonostante i suoi impegni a Roma. Ritengo doveroso farlo senza alcuna polemica, ma cercando di dare un contributo alla coalizione della Lega qualora vi sia bisogno. È il momento di riflettere e di pensare anche a cose private, come ogni persona a questo mondo".

Il risultato delle elezioni è stato una batosta per il partito che ogni anno organizza la propria festa proprio a Cervia.

Ieri è stata annunciata la composizione del nuovo Consiglio comunale. Dei 16 seggi totali, dopo la vittoria di Mattia Missiroli 7 spettano al Partito Democratico, 1 alla lista civica ’Per Cervia’, 1 alla lista civica ’Missiroli Sindaco’ e 1 alla lista Pri Cervia con Gabriele Armuzzi. Veniamo quindi all’opposizione, dove entra in Consiglio in primis Massimo Mazzolani. Accanto a lui 3 seggi vanno alla lista civica ’Mazzolani Sindaco’ e 2 a Fratelli d’Italia.

Per il Partito Democratico entrano in Consiglio Federica Bosi, Bianca Maria Manzi, Mirko Boschetti, Michela Brunelli, Federica Ferdani, Samuele De Luca, e Michele Mazzotti. Per la lista civica ’Per Cervia’ Gianni Grandu, per ’Missiroli Sindaco’ Samanta Farabegoli e per il Pri Gabriele Armuzzi.

All’opposizione per la lista civica Mazzolani Sindaco ci sono Alain Conte, Francesco Ferrini e Andrea Castagnoli e per Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Duilio Granitto. A loro si aggiunge, ovviamente, Massimo Mazzolani.