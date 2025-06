’Il racconto in 10 righe’ al via. Inizia il concorso letterario

È stata indetta la 25ª edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, ideato da Pierluigi Papi e promosso dalla Biblioteca comunale “Taroni” di Bagnacavallo. Il concorso trae ispirazione dalla tematica triennale scelta dall’Area Cultura del Comune, che con il 2025 inaugura un nuovo ciclo dedicato al Teatro. Il tema scelto per questa edizione è “Colpo di scena!”, un invito a raccontare – in dieci righe – quella volta che un imprevisto, una battuta, una persona o un evento ha stravolto inaspettatamente la direzione di una situazione, modificando le carte in tavola.

Il concorso è riservato ai residenti in Emilia-Romagna e si articola in due sezioni: Under 14 e Adulti. Ogni autore potrà partecipare con un solo racconto inedito, della lunghezza massima di dieci righe, per un totale di 910 caratteri (spazi inclusi), redatto in Times New Roman, corpo 12. I testi non devono essere firmati. Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune.

Il termine per l’invio degli elaborati è fissato alle 24 di sabato 28 giugno. La premiazione il 14 luglio alle 21 in biblioteca (via Vittorio Veneto 1). Info: 0545/280912.