Il ritrovo dei liceali del Ricci Curbastro diplomati nel 1962

Dopo 62 anni alcuni rappresentanti della quinta A del liceo scientifico Ricci Curbastro di Lugo si sono ritrovati al ristorante ‘Ristoro di Anita’ per festeggiare insieme la maturità affrontata nell’anno scolastico 1961/1962. I protagonisti sono stati cinque: Speranza (Tatiana) Calamelli, Quinto Morara, Mario Pasquali, Achille Randi e Remigio Tabanelli. "Un super pranzo di pesce per un ritrovo super" commenta Randi. Per l’occasione gli ex compagni di scuola si sono scambiati anche gli auguri di buon anno.

Monia Savioli