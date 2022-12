Incidente a Ravenna: con l’auto contro un camion, muore a 53 anni Giovanni Gennari

Il luogo del pauroso incidente

Ravenna, 30 dicembre 2022 – Lo schianto frontale è stato pauroso. Talmente violento da non lasciare scampo al conducente di un pick-up finito contro un camion degli auto spurghi e morto probabilmente sul colpo. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, sulla via Ravegnana tra gli abitati di Longana e Ghibullo. La vittima di questa nuova sciagura stradale è Giovanni Gennari, 53 anni, e abitava a San Michele, molto noto in zona in quanto gestiva con la moglie l’Osteria al Boschetto sulla via Faentina.

In quel punto la Ravegnana è poco illuminata e il tratto rettilineo, non vi sono incroci a breve distanza e la frazione più vicina è quella di Longana. Il camion procedeva in direzione di Forlì e il Ford Ranger della vittima in senso opposto. La collisione sarebbe avvenuta nella corsia percorsa dal mezzo degli spurghi, il cui conducente è rimasto illeso finendo la sua corsa dopo avere sfondato il guard-rail. In base ai primi accertamenti della polizia stradale di Ravenna, intervenuta per i rilievi, i due mezzi non erano in fase di sorpasso di altri veicoli, all’origine ci sarebbe un’invasione di corsia per motivi da chiarire. Ora andranno ricostruite le cause all’origine dell’impatto.

L’asfalto, dai primi accertamenti, era in buone condizioni. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco in quanto l’uomo era rimasto intrappolato tra le lamiere della propria vettura, finita a ridosso dell’argine del fiume Ronco. Il camion, che era scarico, è stato messo in sicurezza, legato a un albero con un tirante in quanto finito sul ciglio del fossato e rischiava di precipitare nella proprietà sottostante.

La strada è rimasta chiusa all’altezza del chilometro 208,300 fino a tarda sera per consentire la rimozione dei mezzi da parte del carro attrezzi, con personale Anas sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata mediante le strade provinciali 5, in direzione Ravenna, e 45, in direzione Forlì. In ausilio, sempre per regolare la viabilità, anche la Polizia locale.

Chi era la vittima

Giovanni Gennari, assieme alla moglie Daniela, aveva aperto il ristorante a San Michele nel marzo 2001, in quello che sul sito del locale la coppia definisce "un piccolo angolo di paradiso". L’amore per questa professione e per la cucina di Giovanni Gennari emerge nella dedica scritta dalla moglie proprio nella presentazione del loro ristorante: "Daniela ammette che Giovanni è davvero un grande chef – si legge nella pagina internet dell’osteria –, perché ama profondamente quello che fa ed è appassionato di cucina da sempre. La sua scommessa di proporre piatti della tradizione rivisitati per esprimere una voce diversa non è stata semplice, ma è pienamente riuscita".

l. p.