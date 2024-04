Incidente a Cotignola tra auto e furgone: elisoccorso e due feriti

Cotignola (Ravenna), 13 aprile 2024. E’ di due feriti, entrambi trasportati (uno in elicottero e l’altro in ambulanza) con un codice di media gravità al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio della violenta collisione tra un’auto ed un furgone, avvenuto oggi (sabato) alle porte di Cotignola lungo via X Aprile all’altezza dell’intersezione con via Cavatorta.

E’ successo intorno alle 12.15, quando un 57enne residente a Massa Lombarda stava immettendosi, al volante di un Ford Transit, da via Cavatorta in via X Aprile. Per cause al vaglio del personale del nucleo ‘Infortunistica’ della polizia Locale della Bassa Romagna è avvenuta la collisione con una Volvo V50 condotta da un 48enne residente a Cotignola, il quale stava percorrendo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola.

In sostanza, rispetto alla vettura, il furgone proveniva dalla destra. Sul posto sono intervenute due ambulanze, unitamente all’elicottero di Ravenna Soccorso (atterrato in un terreno adiacente), alle pattuglie della polizia locale e ad una squadra dei vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Lugo.

L’intervento di questi ultimi si è reso necessario per poter estrarre il 57enne dall’abitacolo del ‘Transit’. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico è stato regolato per qualche decina di minuti a senso unico alternato.

LUIGI SCARDOVI