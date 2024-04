Viene travolto da un’auto e muore

Faenza (Ravenna) 5 aprile 2024 – Incidente mortale in serata su via Ravegnana, all’altezza del civico 251, alle porte di Faenza nel tratto di strada che collega la città con la vicina Russi. La vittima è Eugenio Tarroni, faentino di 86 anni.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica al vaglio della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina che ha eseguito i rilievi, l’anziano stava camminando lungo via Ravegnana in direzione Russi quando alle sue spalle è sopraggiunta una Peugeot 307 station wagon di colore grigio, condotta da un faentino di 69 anni.

Probabilmente per la scarsa illuminazione in quel tratto e dunque la scarsa visibilità, il conducente della vettura potrebbe non essersi accorto della presenza dell’anziano che in quel momento, intorno alle 20, pare stesse tentando di attraversare la strada in un punto dove non sono presenti le strisce pedonali.

Fatale, dunque, è stato l’impatto avvenuto pochi metri dopo l’incrocio con via Cascinetto. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorsi.

Nel luogo dell’incidente si sono precipitati i sanitari del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza e di un’auto con il medico che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano faentino.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi e per la gestione del traffico che è stato veicolato su un solo senso di marcia senza particolari ripercussioni.