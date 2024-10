’Incompletezza’ a Lugo

Stasera alle 21 Deborah Gambetta apre la settimana del Caffè Letterario di Lugo. Nella sala conferenze dell’Hotel Ala d’Oro (in Galleria Matteotti 56) la scrittrice presenta il suo ultimo libro dal titolo ’Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel’ edito da Ponte alle Grazie. A introdurre la sarà Stefano Bon.

Come distaccarsi da un amore malato, afflitto da litigi perpetui, manipolazioni, fughe e ritorni? Trovando un’altra ossessione, come se ci si innalzasse su un ramo più alto dello stesso albero: questo racconta Deborah Gambetta nel romanzo in cui l’incontro con la vita e il pensiero di Kurt Gödel rappresenta l’innesco di una vita nuova, l’iniziazione a un universo misterioso e fantastico. Con la dedizione assoluta di chi deve salvarsi la vita, l’autrice/narratrice si rifugia nella matematica e al contempo nella conoscenza personale, quasi viva, dell’uomo Gödel: solo così troverà la chiave per fare i conti con l’assenza di senso, l’incaponirsi del destino, la casualità delle vicende umane.

Deborah Gambetta è nata a Torino il 16 luglio 1970, ma vive a Massa Lombarda. Ha pubblicato nel 1998 ’Viaggio di maturità’ (EL, Frontiere) e nel 2003 ’La colpa’ (Rizzoli). Un racconto è comparso nell’antologia ’Patrie Impure’ (Rizzoli, 2004) e un altro nell’antologia ’Ragazze che dovresti conoscere’ (Stile libero/Big, 2004). Nel 2005 ha pubblicato per Einaudi ’Il silenzio che viene alla fine’ (Stile libero/Big, 2005).

L’incontro di questa sera è ad ingresso libero.