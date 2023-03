Incontro su ‘Le donne aviatrici’

‘Le donne aviatrici’ è il tema dell’incontro culturale che avrà luogo questa sera alle 20,45 al Circolo Villa Bolis di Lugo. Relatore sarà il giornalista Daniele Filippi. La serata è stata organizzata con la collaborazione dell’Associazione Arma aeronautica di Lugo e della Squadriglia del Grifo, in occasione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana. "Il mondo dell’aviazione – spiega Filippi – è stato per molto tempo considerato sempre e soltanto appannaggio degli uomini. In realtà la storia ci racconta che molte donne hanno sfidato i cieli in modo eroico lasciando il segno con le loro imprese. Ed oggi le loro gesta sono fonte d’ispirazione per tutte quelle ragazze che hanno la vocazione da pilota e più in generale per tutti gli appassionati di volo e di aviazione".

Agli albori del Novecento, prosegue, "fu proprio in Italia, a Torino, che una donna compì il primo volo: l’8 luglio 1908 la francese Thèrèse Peltier prese posto a bordo del velivolo Voisin pilotato dal celebre pioniere Leon Delagrange, di lì a poco però molte sarebbero state le ragazze a mettersi loro stesse ai comandi di quei rudimentali aeroplani". Durante l’incontro saranno proiettati filmati dell’epoca e al termine verrà offerto dal Circolo il tradizionale ‘Vin d’honneur’ della serata. E’ possibile anche cenare prenotando al 333 3543009.

l.m.