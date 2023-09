Infermieri, incontri sulla catastrofe

La consociazione nazionale delle associazioni infermieri (Cnai), con Nursing Now Italy e

Federsanità – Forum delle professioni sanitarie, con il patrocinio del network delle organizzazioni infermieristiche italiane (Noii) organizza dal 15 al 18 settembre 2023 a Milano Marittima la summer school.

Il 18 settembre si terrà uno specifico evento sull’esperienza dell’alluvione in Romagna e la sicurezza della popolazione, incentrato su leadership e integrazione di Organizzazioni sanitarie, sociali, istituzionali, militari e terzo settore per rispondere alle esigenze improvvise e catastrofiche. Saranno premiate alcune infermiere di Ravenna segnalate per il loro impegno durante l’alluvione. Per informazioni ww.cnai.pro o [email protected].