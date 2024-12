Intesa tra Comune e Terme: "Puntiamo sulle rinnovabili"

Le Terme all’insegna della sostenibilità ambientale. Venerdì 6 in municipio è stato firmato il primo Green Deal locale tra l’amministrazione comunale e le Terme. Si tratta di un accordo di collaborazione tra pubblico e privato per favorire la transizione green e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con questo accordo le Terme, che sono attualmente impegnate in interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di produzione di energia da fonti rinnovabili, finanzieranno il completamento di un parco fotovoltaico sulle proprie strutture, mediante l’installazione di pompe di calore, con l’obiettivo finale di ridurre del 50% l’acquisto di energia dalla rete ed incrementare i servizi dell’impianto termale.

Il Comune avrà il ruolo di facilitatore per il reperimento di fondi e progetti di riqualificazione energetica. "Questo accordo rappresenta un altro tassello dell’attività già avviata da questa amministrazione, per incentivare iniziative di sostenibilità e efficienza energetica nel processo di rigenerazione del patrimonio edilizio del nostro territorio", spiega il sindaco Missiroli. Lo scorso ottobre il consiglio comunale aveva deliberato all’unanimità la costituzione dell’associazione Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai soci della comunità e alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di generazione a fonte rinnovabile (impianti fotovoltaici), la condivisione dell’energia prodotta, e la riduzione dei costi energetici degli associati. L’intesa di venerdì è un’altra tessera del quadro.

Ilaria Bedeschi