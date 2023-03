Ivano Marescotti morto, il dolore della moglie: "L’incontro a Bologna. Poi il corso e l’amore Ivano era unico"

Ravenna, 28 marzo 2023 – “Devo essere forte e gestire il dolore". Erika Leonelli, moglie di Ivano Marescotti dal marzo dello scorso anno, non piange. Dai pochi istanti di silenzio tra i ricordi, si comprende quanto sia difficile il momento che sta attraversando. "Ivano mi sta dando la forza – dice –. Gli ultimi dieci minuti sono stati i più intensi e intimi della nostra relazione. Un momento unico, bello e speciale che mi conforta". Marescotti con la moglie Erika Leonelli dopo il sì all’Ecomuseo delle Erbe Palustri Erika, quante parole servono per definire Ivano Marescotti? "Tantissime. Ivano era un uomo libero, di pensiero e di azione. Questa è stata la cosa che più mi ha colpito di lui, in questa libertà si è costruito e fondato il nostro grande amore. Integro. Umano. Generoso. Geniale. Semplice. Autentico. Diretto. Determinato. Professionale. Tragico e comico allo stesso tempo. Acuto. Curioso. Intelligente. Gentile. Immenso e unico". Vi siete incontrati durante un corso dell’Accademia Teatro Marescotti, lei allieva e lui maestro... "Il nostro incontro è stato molto più romantico e karmico. Nel 2012, io passeggiavo in via Lame a Bologna sotto i portici, lui passeggiava nella posizione opposta. Ammetto che non conoscevo...