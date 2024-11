La città piange Andrea Bassi: "Solare, era un ragazzo d’oro. Ha sempre adorato l’acqua"

Era solare e chiacchierone e in centro storico lo conoscevano tutti. Nei suoi giri, nelle sue passeggiate non si negava mai un saluto, due parole con le persone che incontrava, con chi lavorava nelle diverse attività. È morto a 51 anni Andrea Bassi dopo una malattia. Oggi alle 15.30 verrà impartita una benedizione nella camera mortuaria dell’Ospedale di Ravenna. Tantissime le testimonianze di affetto da parte delle persone che lo avevano conosciuto e frequentato. A partire dallo staff del Centro sport terapia judo Ravenna, di cui seguiva i corsi di nuoto. "Era un acquatico vero – raccontano – e veniva in piscina da quando era ragazzino, gli piaceva tantissimo. Era un ragazzo meraviglioso".

La presidente del Centro, Renata Perissinotto, lo conosceva da quando era un adolescente e lo aveva avuto a scuola come alunno all’Istituto d’arte per il mosaico. "Ero rimasta in contatto con lui – ricorda - e ogni tanto mi veniva a trovare. Mi lasciava messaggi fiume in segreteria telefonica, era un gran chiacchierone e a Ravenna lo conoscevano davvero tutti. Il telefono in questi giorni non ha mai smesso di squillare, tutte chiamate di persone incredule e dispiaciute per quello che era successo". Numerosi i messaggi sui social, Filippo Donati, titolare dell’Hotel Diana, ha pubblicato tutte le foto che si erano fatti insieme negli anni in occasione delle tante visite che Andrea gli faceva in albergo. Una sorta di diario della loro amicizia fatto di immagini". Andrea Bassi lascia la mamma Violana e il padre Paolo.

a. cor.