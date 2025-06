L’Archivio storico domani apre in notturna

Domani l’archivio storico di Lugo aderisce alla decima edizione della Notte degli Archivi. Per l’occasione, l’archivio storico di Lugo ha organizzato l’evento ‘Visioni: Archivio custode del passato, creatore del futuro’, che prevede l’apertura straordinaria dell’archivio, in via Fermi 16, dalle 20.30 alle 23.30.

All’Archivio storico sarà allestita una piccola mostra documentaria dedicata a una serie di documenti e manifesti novecenteschi conservati nel fondo apposito dell’archivio. Alle 21.30 Stefano Gallerani illustrerà i contenuti della mostra, che ha utilizzato per la sua tesi di laurea.

L’ingresso è gratuito.