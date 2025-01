Lavezzola, si alza il sipario. La ‘Locomotiva’ va forte

È formata da cittadini che tengono al bene comune, con lo scopo di rivitalizzare il Paese, favorendo la salvaguardia di cultura e salute. Stiamo parlando de ‘La Locomotiva’, associazione nata a Lavezzola nel 2015 da un’idea di Nerino Giacometti ed attualmente presieduta da Gloria Pollini. Lo scorso novembre, tramite il progetto ‘Una comunità di cuore’, l’associazione ha organizzato con successo un corso per l’uso del defibrillatore al quale hanno aderito 15 persone, che sono state formate per il pronto intervento su casi di infarto. Questo perché la Locomotiva è proprietaria di due defibrillatori che sono stati posizionati in punti strategici di Lavezzola ed a disposizione dei cittadini e dei soccorritori. In particolare un defibrillatore è sempre accessibile presso la Cassa di Ravenna a Lavezzola, in via Bastia 135.

Da 9 anni ‘La locomotiva’ si occupa inoltre della stagione teatrale presso il teatro situato al primo piano nella Casa Comunale di Lavezzola. Primo appuntamento stasera con lo spettacolo ‘Acoustic Trio’, con Riccardo Bacchi, Francesco Savazza e Giacomo Voli (noto cantante televisivo vincitore di All Together Now). Si prosegue sabato 1° febbraio con ‘La farfalla senza ali’, spettacolo per bambini di Renato Gadda. Il 22 febbraio sarà la volta di Sonia Davis in concerto, mentre 15 marzo andrà in scena una commedia dia dialettale a cura del Gad città di Lugo. Il 5 e il aprile saggio musicale della scuola di canto Clip Recording Studio. Il 12 aprile commedia dialettale a cura della compagnia ‘Qui de tond’ di Lugo’ ed infine il 3 e il 4 maggio musical a cura dei ragazzi di Lavezzola della ‘Symphony musical Company’. Tutti gli spettacoli possono essere prenotati al 333 6164509 con ingresso a offerta libera dalle 20.15 ed inizio spettacolo alle 20.45.

l.s.