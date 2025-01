"Le attività aiutano il quartiere"

"Ci conosciamo tutti e le attività sono un punto di riferimento importante per i residenti, non solo dal punto di vista commerciale". Laura Oprandi è, insieme al marito Enrico Ricci, titolare della tabaccheria Pam in via degli Spreti. "Ogni negozio qui si dà da fare – continua – e cerca di fornire un servizio in più ai cittadini per rendere l’offerta del quartiere più completa. È un modo per mantenerlo vivo". Diversi negozi negli anni hanno chiuso, alcuni hanno aperto. "Non è semplice – prosegue Oprandi – perché le spese sono tante, bisognerebbe agevolare i giovani. Negli anni in questa strada hanno chiuso un negozio di pasta fresca e un fruttivendolo".