Le donne resistenti di Scheele

Anna Sofia Scheele presenta “Le bisbiglianti”, in dialogo con Alessandro Merci, oggi alle 18 alla Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi 4, a Faenza. Scheele, ha solo vent’anni, ma ha già una sua voce. Nelle pagine del libro porta il lettore “nel corpo e nell’anima di diverse donne resistenti, non importa se vinte o vincitrici, disperate o speranzose, incatenate o libere, se su una nave o dentro una biblioteca, al cospetto di giudici o in fuga da carnefici. Il filo che le lega è una lotta fino all’ultimo respiro, ragazze e donne consapevoli della loro forza e capaci di immaginare un’altra realtà più giusta dove poter vivere, pensare, costruire, desiderare, superare confini“. La scrittrice riesce a mutare voce in ogni storia eppure a conservarla, saldamente sua: “appassionata, raffinata e potente, parola che punta dritto al cuore, innocente e saggia, giovanissima e vecchissima“.