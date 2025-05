Lectio Magistralis di Enzo Cucchi alle 17

Lectio Magistralis di Enzo Cucchi, organizzata dall’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, in occasione della chiusura dell’anno accademico, oggi alle 16, al Polo delle Arti, piazza J.F. Kennedy 7, Ravenna. Considerato l’artista più visionario tra gli esponenti della Transavanguardia, Enzo Cucchi diviene, a partire dagli anni Ottanta, artista di fama internazionale. Negli ultimi anni, ben quattro opere permanenti sono state appositamente realizzate dall’artista per quattro diverse città: il mosaico Tel Aviv-Jaffa Mosaic per il Museum of Art di Tel Aviv, la ceramica monumentale per l’Ala Mazzoniana della Stazione Termini a Roma, i due lavori in ceramica per la Stazione Salvador Rosa, progettata da Mendini, nella metropolitana di Napoli e il mosaico per l’aula delle udienze del nuovo Palazzo di Giustizia di Pescara.