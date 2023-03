L’omaggio a Thelonious Monk con il batterista Joey Baron

Per il suo secondo passaggio all’Auditorium Corelli di Fusignano, oggi alle ore 21 il festival itinerante Crossroads propone un’avventurosa rivisitazione della musica di Thelonious Monk firmata dai MiXMONK, trio dalle coordinate intercontinentali: il batterista statunitense Joey Baron e i belgi Bram De Looze al pianoforte e Robin Verheyen a sax tenore e soprano. Il sassofonista Robin Verheyen e il pianista Bram De Looze sono figure di rilievo della scena jazzistica belga: solisti di notevole virtuosismo nonché leader dalla spiccata personalità. Hanno affrontato assieme la musica di Thelonious Monk nell’icastica formula del duo per anni. Poi arrivò Joey Baron, ed ecco fatti i MiXMONK. Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13. Info e prevendite: Auditorium Arcangelo Corelli, Vicolo Belletti 2; biglietteria serale dalle ore 19:30; telefono 338 2273423.