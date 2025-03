Lugo, assalto al bancomat della Credit Agricole

Ravenna, 22 marzo 2025 – Assalto nella tarda serata di ieri a Lugo al bancomat della filiale di Credit Agricole situata in via Piratello all'angolo con via Keplero. Il bottino è in corso di quantificazione.

Ad entrare in azione è stata intorno alle 22.30 una banda che, dopo aver oscurato con vernice spray le telecamere di videosorveglianza della banca, ha fatto esplodere lo sportello bancomat, razziando parte delle banconote.

Scattato l’allarme, sono giunte sul posto le pattuglie dei carabinieri, ma dei malviventi non c’era ormai più alcuna traccia.

Nel frattempo è intervenuta pure una squadra dei vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Lugo, il cui personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla verifica della struttura, la quale non avrebbe per fortuna registrato danni di rilievo.

Da valutare invece i danni che la deflagrazione, oltre naturalmente all’apparecchio automatico che eroga denaro, ha arrecato all’interno della banca.