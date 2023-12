Lunedì ultima data per i Voices of Joy

Voices of Joy, gruppo corale che propone musiche della tradizione Gospel e canti di Natale, diretti dalla M° Daniela Peroni, conclude in maniera straordinaria il tour invernale. Il gruppo si esibirà infatti lunedì alle 20 alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli e Convento dell’Osservanza, a Brisighella. I Voices of Joy hanno iniziato il loro tour a Faenza il 3 dicembre col grande concerto dedicato all’uscita del nuovissimo album “Reborn” che contiene, oltre ad alcune performance storiche del Coro, anche i nuovi brani introdotti in repertorio con l’accompagnamento dal vivo della band storica del gruppo e all’Ensemble di archi della Corelli.

Ingresso libero fino alla capienza massima consentita.