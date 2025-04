L’uscita Lugo-Cotignola è ancora chiusa

Oggi stesso (ieri, ndr) ho constatato, con mio stupore, che l’uscita ’Lugo-Cotignola’ risulta essere ancora chiusa. Era stata chiusa a gennaio 2025 per rinnovo della cartellonistica (così avevo letto): mi sorge una domanda: quanto tempo occorrerà ancora per riaprire uno svincolo così importante? C’e qualcuno che sovraintende affichè i lavori vengano eseguiti/finiti e a regola d’ arte?

Non sapendo a chi rivolgermi, per non entrare nel dedalo della burocrazia e dello scaricabarile, chiedo a voi cortesemente se poteste pubblicare questa mia domanda, che credo sia la domanda di molti, per vedere se qualcuno che abbia competenza “risponderà.

Loris FagioliLugo di Romagna

Lugo, sporcizia nella scale d’accesso dell’ospedale

Questa mattina (il 23 aprile, ndr) mi sono recata all’ospedale di Ravenna entrando dal lato di via missiroli. Le scale di accesso all’ ingresso principale si presentano in uno stato di sporcizia cronica, di vero e proprio “taccone” per dirla con parole appropriate. Mi sono ricordata che nel periodo iniziale del covid, quando ancora si studiava la ricerca di un vaccino, ci veniva consigliato di toglierci le scarpe prima di rientrare in casa e di disinfettare le suole. La coerenza purtroppo è diventata una rarità.

Emanuela Gardelli