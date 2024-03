"Manca l’ingresso dei giovani nel nostro mestiere"

Alan Ricci da quasi un quarto di secolo, ovvero dalla sua apertura nel 2001 guida il ristorante pizzeria Al Molinetto, una vera e propria istituzione lungo la strada che collega Ravenna a Punta Marina. Anche per lui, il problema di reperire personale qualificato è consistente.

Ricci, sembra quasi impossibile: tanta gente cerca lavoro e chi cerca lavoratori invece non li trova.

"Credo fermamente che sia mancato l’ingresso dei giovani nel nostro mestiere. Oggi, a 16 anni ci sono tutele tali che scoraggiano qualsiasi imprenditore a offrire un lavoro a un minorenne che si avvicina alla professione perché, magari, è quel che studia durante l’inverno. E posso assicurare che sono ragazzi molto motivati: però molto spesso fino ai 18 anni non possono fare molto e quel fuoco sacro del lavoro sparisce. Va ricordato che i minorenni non possono servire alcol ai tavoli e non possono lavorare dopo le 22,30".

Nella sua struttura quante persone lavorano?

"In una struttura come la mia, con 35 persone fisse e 40 durante l’estate in qualche modo riesco a permettermi 2 minorenni tutti gli anni. Li metto sempre di turno al mattino, a sistemare i tavoli. Ci sono davvero tanti vincoli: non dico che non sia anche colpa di noi imprenditori, ma ci sono tanti no e i ragazzi che hanno voglia di fare sono fortemente limitati".

Come si può reperire il personale per le attività che ne hanno bisogno secondo lei?

"In base alla mia esperienza ho visto che il passaparola, alla fine, si rivela molto utile: ho personale che è con me da tanti anni e magari la conoscenza diretta è la cosa migliore. I canali tradizionali difficilmente aiutano in molti casi. Inoltre qui a Ravenna, con la scuola alberghiera a Cervia, è naturale che i ragazzi che studiano là inizino poi a lavorare direttamente in quella zona".

u.b.