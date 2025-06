Mare e navetto, giusto paghino i cittadini?

È appena partita la stagione balneare e si leggono già le dichiarazioni del presidente della Cooperativa stabilimenti balneari che lamenta carenze di corsa del servizio navetto.

Vorrei chiedere ai proprietari degli stabilimenti balneari perché non pensano loro, a loro spese, visti gli incassi che riescono a fare in una stagione estiva, di mettere un servizio magari di auto o bici elettriche che partono dal parcheggio scambiatore?

In fondo si tratta di un servizio per portare presso i loro stabilimenti i loro clienti. Mi risulta che adesso il costo, anche piuttosto elevato sia a carico del Comune, cioè di tutti noi contribuenti, anche di chi al mare non va. Magari poi ci si lamenta invece che mancano le corse invernali dei bus per le scuole!

La priorità, a mio avviso, va data ai servizi essenziali come scuole o collegamenti funzionali per i lavoratori. In più ad ogni manifestazione, che porta ovviamente alti incassi e profitti sempre a loro, arriva puntuale la richiesta di aumentare le corse ... ma i costi su chi gravano? Di questo non si parla mai.

l.a.