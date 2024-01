‘Meccanica e intelligenza artificiale’. Ecco il nuovo corso al polo tecnico

Quello che si aprirà a Lugo sarà il primo corso quadriennale attivato in provincia. A ospitare il percorso formativo di scuola superiore della durata di quattro anni dedicato a ‘Meccanica e meccatronica e intelligenza artificiale’ sarà, per l’anno scolastico 2024-2025 l’Itt sezione ‘Marconi’ del polo tecnico di via Lumagni. "In tutte le provincie della regione sono presenti almeno due corsi quadriennali – spiega la dirigente del polo tecnico, Elettra Stamboulis –. Tutte tranne quella di Ravenna, almeno fino ad ora. Ospitare l’attivazione del primo corso quadriennale della nostra provincia è un bel risultato per la città e per il nostro istituto, scelto perché attrae spesso gli indecisi fra liceo e professionali e professionali e indirizzo tecnico". Un motivo rafforzato anche dalla presenza del corso universitario in meccatronica inaugurato un paio di anni fa, grazie anche all’importante supporto offerto dall’Unitec. "Abbiamo modulato il corso in modo che offra degli aspetti innovativi – prosegue Stamboulis – come la scelta di portare l’insegnamento di chimica e fisica fino al quarto anno. In più abbiamo introdotto anche delle novità dal punto di vista della metodologia didattica".

Il nuovo percorso tecnico tecnologico quadriennale si rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado esclusivamente se in regola con il percorso di studi. Al termine dei quattro anni, gli studenti devono superare, esattamente come i colleghi e le colleghe dei corsi quinquennali, l’esame di Stato. Ed esattamente come loro, dopo averlo superato, potranno accedere a qualsiasi facoltà universitaria, corso post-diploma oppure al mondo del lavoro.

Il piano di studi prevede anche l’attivazione del Clil, quindi di una materia sviluppata soltanto in lingua inglese già dal primo anno, il rinforzo delle ore di matematica con particolare attenzione al coding e alla programmazione e di storia al terzo e quarto anno, la presenza di scienze fino all’ultimo anno e la possibilità di scegliere tra Psicologia e Economia verso il termine del percorso. "Il nostro istituto – continua la dirigente – ospita 1.700 studenti e studentesse. Non sono quindi preoccupata di non riuscire a riempire una classe. Spero solo che si capisca il senso della novità visto che c’è ancora chi pensa che il quadriennale abbia una valenza inferiore rispetto al corso della durata di cinque anni. In realtà le opportunità che offre sono identiche con il vantaggio di diplomarsi un anno prima e quindi di uniformarsi alla durata dei percorsi formativi europei".

Il percorso di studi sarà presentato dal polo tecnico professionale di Lugo alle famiglie tramite due eventi online. Il primo è in programma oggi pomeriggio alle 15, mentre il secondo è per martedì 16 gennaio alle 19. Per prenotarsi è necessario iscriversi al form online https://docs.google.com/forms/d/e/.

Monia Savioli